Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf - Unfallort: Walldorf, Nordring, Parkplatz Sporthalle. Unfallzeitraum: 17.08.2018, 18.00-18.30 Uhr. Unfallhergang: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten weißen Seat Ibiza an der linken Seite in Höhe der beiden Türen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt, es entstand ein Sachschaden von ca. 2500.- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105/40060