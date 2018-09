Polizeipräsidium Südhessen / Unter Alkohol in den Gegenverkehr / ...

Unter Alkohol in den Gegenverkehr / Verkehrsunfall auf der B47 in Reichenbach

Lautertal, OT Reichenbach, B 47 - Zwei Leichtverletzte und über 20.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss am Freitagabend (14.09.18) auf der Nibelungenstraße (B47). Gegen 19.40 Uhr geriet der Fahrer eines Pkw im Ortsteil Reichenbach in Richtung Lindenfels nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug und kollidierte dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 36 Jahre alte Lautertaler stand unter Alkoholeinfluss. Er erlitt wie der 48-jährige Fahrer des anderen Pkw nur leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von insgesamt 23.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt in Reichenbach war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für circa eine Stunde gesperrt. Der Lautertaler musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Michael Gorsboth, EPHK und PvD

