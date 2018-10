Polizeipräsidium Südhessen / Verdacht der Verkehrsunfallflucht ...

Verdacht der Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Nauheim - Am 27.10.18 kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Nauheim, Unter der Muschel. Ein rückwärts fahrender PKW erfasste eine 45-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Fußgängerin und PKW-Fahrer unterhielten sich kurz, anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer ohne Hinterlassung seiner Personalien von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

