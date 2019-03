Polizeipräsidium Südhessen / Verdacht der VU-Flucht in Heppenheim

Verdacht der VU-Flucht in Heppenheim

Heppenheim - Am Dienstag, 19.03.19, gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Heppenheim, Pestalozzistr. Höhe Nr. 2 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter silberner VW Golf von einem schwarzen Opel Astra angefahren und leicht beschädigt. Die Fahrerin des Opel Astra wartete eine Weile an der Unfallstelle und entfernte sich aber anschließend unerlaubt.

Zeugen oder die Frau selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06252-706-0).

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Lenz, POK Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555