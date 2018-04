Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfall auf der B38 und ...

Verkehrsunfall auf der B38 und handfeste Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, Zeugen gesucht

Birkenau - Am Ostersonntag, gg. 18:05 Uhr, ereignete sich auf der B 38 im Bereich zwischen dem Saukopftunnel und dem Abzweig Reisen ein Verkehrsunfall. Im zweispurigen Bereich streiften sich zwei PKWs während des Überholvorgangs und hielten anschließend in Höhe der Wildbrücke an. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Unfallbeteiligten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der körperlichen Auseinandersetzung machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

