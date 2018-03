Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfall mit tödlich ...

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Nauheim - Am 31.03.2017, gegen 16:25 Uhr ereignete sich in der Königstädter Straße, 64569 Nauheim, ein Verkehrsunfall bei dem eine 74 jährige Fußgängerin zu Tode kam. Die 74 jährige Dame beabsichtigte Höhe des Friedhofs die Königstädter Straße zu überqueren und wurde beim Überqueren der Fahrbahn durch einen PKW, welcher die Königstädter Straße aus Richtung Schillerstraße kommend befuhr, erfasst. Sie erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungsdienst erlag die 74 Jährige noch am Unfallort ihren Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde, durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Die Königstädter Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Die Angehörigen der verstorbenen Dame wurden durch Notfallseelsorger betreut. Der Fahrzeugführer des PKW erlitt einen Schock. Unabhängige Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, bzw. den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06152 / 175-0 bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Berichterstatter: POK Höbel, Dienstgruppenleiter, Polizeistation Groß-Gerau

