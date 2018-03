Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Riedstadt - Zwei leichtverletzte PKW-Fahrer, sowie ein Sachschaden von ca. 20 tsd. Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 21.03.18, gegen 22:15 Uhr, in der Gemarkung Riedstadt, an der Kreuzung B26/Griesheimer Str., ereignete. Ein 49-Jähriger PKW Fahrer aus Riedstadt befuhr mit seinem PKW die B26 von Griesheim kommend in Richtung Riedstadt. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 29-jährigen PKW-Fahrerin aus Büttelborn, welche die Griesheimer Str. aus Richtung Ortsmitte Wolfskehlen kommend befuhr und nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte B26 einbog.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeistation Groß-Gerau

Telefon: 06152-1750