Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfall mit vier verletzten ...

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

BAB A5 - Am Samstag (19.05.2018) ereignete sich gegen 10.00 Uhr auf der BAB 5, zwischen der AS Bensheim und der AS Zwingenberg, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW. Alle Fahrzeuge befuhren die linke Spur der zweispurigen BAB 5, als eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Walldorf das Abbremsen ihres Vordermannes übersah und auf diesen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Vordermann auf einen bereits stehenden PKW aufgeschoben. Ein nachfolgender 55-jähriger Fahrzeugführer aus Albstadt übersah die Unfallstelle und fuhr seinerseits nochmals leicht auf das Fahrzeug der 55-jährigen Unfallverursacherin auf. Bei dem Unfall wurden neben der Verursacherin und deren Tochter noch zwei weitere Personen, welche als Fahrer und Beifahrer in den anderen beteiligten Fahrzeugen saßen, leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 40.000 Euro. Wegen der Aufräumarbeiten, welche bis um 12.00 Uhr andauerten, kam es zu einem 7 km langen Rückstau. Eingesetzt waren unter anderem vier Rettungs- und ein Notarztwagen, die Freiwillige Feuerwehr Bensheim und der leitende Notarzt.

Berichterstatter: PHK Jung, Polizeiautobahnstation Südhessen

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de