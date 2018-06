Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfall mit zwei verletzten ...

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gemarkung Roßdorf - Am Donnerstag (07.06.2018) ereignete sich gegen 19:02 Uhr auf der Bundesstraße 26 in Höhe Roßdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 36-jähriger Darmstädter mit seinem Mercedes die B 26 aus Richtung Dieburg in Richtung Darmstadt. Kurz nach der Abfahrt Roßdorf/Gundernhausen verlor der Darmstädter aufgrund des Starkregens die Kontrolle über seinen Mercedes und schleuderte von der Überholspur nach rechts bis in den dort gelegenen Grünstreifen. Hierbei touchierte er einen 27-jährigen Mainzer in seinem Dacia. Aufgrund der Berührung beider PKW überschlug sich der Dacia und kam auf der linken Spur auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der 36-jährige Darmstädter als auch der 27-jährige Mainzer kamen nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es kam auf der B 26 für etwa eineinhalb Stunden aufgrund von Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen, da die Bundesstraße zwischenzeitlich mehrfach voll gesperrt werden musste.

Berichterstatter: POK Karn, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de