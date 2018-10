Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

64572 Büttelborn - Am Abend des 03.10.2018, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 25 jähriger aus Groß-Gerau mit seinem PKW die K160 von Berkach kommend in Fahrtrichtung Büttelborn. Nach überqueren der Bahnüberführung kam der Fahrzeugführer nach ca. 150m nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hierbei wurde sein Fahrzeug erheblich beschädigt (ca. 6000EUR Sachschaden).

Im Zuge der Unfallaufnahme konnten Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit.

Zur vorsorglichen Untersuchung musste der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht werden. Dort musste er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Letztlich erlitt der Fahrzeugführer glücklicherweise keine Verletzungen.

Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Hierfür war eine kurzzeitige Fahrbahnsperrung der K160 erforderlich.

Der 25 jährige Unfallfahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Weiterhin wurde sein Führerschein einbehalten.

