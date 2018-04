Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau - In der Zeit vom 29.03.18, 20.30 Uhr bis 30.03.18, 15.00 Uhr wurde ein in der Nordenstr. in Groß-Gerau abgeparkter dunkler PKW beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Als Unfallverursacher kommt ggf. ein weißes Fahrzeug in Betracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau.

