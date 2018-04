Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Gustavsburgh - Am Dienstag, zwischen 11.40 und 11.55 Uhr, wurde in Gustavsburg,auf dem Parkplatz der Volksbank in der Rudolf-Diesel-Straße 13, ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw beschädigt. Großflächige Kratzer auf der rechten Seite und im hinteren Bereich des Fahrzeugs entstanden vermutlich durch den Fahrer eines hellen Kleinwagens, der beim Ausparken den Schaden verursachte. Dieser wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Der Fahrer/in beging Unfallflucht. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0

