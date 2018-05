Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim - Tatort: Rüsselsheim, Alzeyer Straße 13, Parkplatz OBI Tatzeit: Montag, 30.04.2018, 10.50 Uhr - 21.45 Uhr

Die Geschädigte 19-jährige Rüsselsheimerin parkte ihren blauen Pkw Opel Agila im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des OBI Marktes. Der unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Vorbeifahren an die Stoßstange hinten rechts und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinwweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Rüsselsheim.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Angermair, PHK Dienstgruppenleiter

Telefon: 06142-696 595