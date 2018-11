Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

64569 Nauheim - Der Geschädigte stellte seinen blauen Mercedes in der Berzallee 4e in 64569 Nauheim ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Mercedes in dem Zeitraum vom 16.11.2018, 14.00 Uhr bis 17.11.2018, 13.00 Uhr, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750.-- EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

