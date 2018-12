Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau - Der Geschädigte stellte seinen grauen VW Passat auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Mainzer Straße 50 in Groß-Gerau ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den VW Passat am 08.12.2018 in dem Zeitraum zwischen 11.15-11.35 Uhr und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500.-- EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Groß-Gerau Führer, PHK

Telefon: 06152/1750