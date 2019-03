Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau - Am 28.03.19, gegen 15:45 Uhr, parkte ein PKW-Fahrer in Groß-Gerau in der Frankfurter Str. rückwärts auf diese aus. Als dieser dann gerade auf der Frankfurter Str. in Richtung Kreisel Schützenstr./Helwigstr. losfuhr, wurde er von einem dunkelfarbenen PKW überholt. Beim Wieder-einscheren kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge, wobei an dem überholten PKW ein Schaden von ca. 1000,- Euro entstand. Der überholende PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau (06152-1750) in Verbindung zu setzen.

