Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht am 07.10.18 ...

Verkehrsunfallflucht am 07.10.18 19:30 h - 08.10.18 07:00 Uhr 64560 Riedstadt, Dresdner Str. 26

64560 Riedstadt-Wolfskehlen - Ein Fahrer parkte seinen PKW am rechten Fahrbahnrand in der Dresdener Straße 26, in Fahrtrichtung Magdeburger Straße. Ein unbekannter Fzg.-Führer touchierte vermutlich beim Rangieren seines Fahrzeuges den Heck-Stoßfänger des parkenden Pkw. Hierbei bricht die Anhängerkupplung des parkenden ab.

Am verursachenden Fahrzeug müsste eine Scheinwerfer-Abdeckung (Heck- oder Frontscheinwerfer) zerbrochen sein.

Der Fremdschadenswert beläuft sich auf circa 1000,00 Euro.

Die Spurensuche verlief positiv. An der Unfallörtlichkeit können Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden werden.

Zeugen mögen sich bitte unter 06152-1750 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung setzen.

