Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht am 13.10.2018 ...

Verkehrsunfallflucht am 13.10.2018 gegen 17:00 Uhr bis 14.10.2018 12:00 Uhr in 64521 Groß-Gerau, OT Dornheim, Friedrich-Ebert-Str.

64521 Groß-Gerau - Ein unbekanntes Kfz. touchiert beim Befahren der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe der Hausnummer 31, in Fahrtrichtung der Mainzer Landstraße, ein am Fahrbahnrand geparktes Kraftfahrzeug. Hierbei entstehen Kratzer am vorderen Kotflügel / Stoßfänger, auf der Fahrerseite. Der Verursacher setzt seine Fahrt unmittelbar fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000,- EUR zu bekümmern. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon 06152-1750, in Verbindung.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeistation Groß-Gerau Dienstgruppenleiter

Telefon: 06152-1750