Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne ...

Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr

Rüsselsheim - TO: Rüsselsheim-Bauschheim, Zufahrt Campingplatz Alter Mainzer Weg TZ.: Sonntag, 20.05.2018, 14.55 Uhr Zeugen beobachteten, wie ein Pkw Opel Corsa offenbar stark alkoholisiert auf das Gelände des Campingplatzes fuhr. Am Pkw waren frische Unfallspuren feststellbar, die zu einem Schaden an der Zufahrt zum Campingplatz passten. Der Fahrer war bei der Einfahrt zum Campingplatz an einem Betonpoller hängen geblieben. Es stellte sich heraus, dass der 58-jährige Rüsselsheimer Fahrer des Pkw tatsächlich stark alkoholisiert und zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gesamtschaden wird auf 5500,00 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Straßenverkehr:

TO: Rüsselsheim, Hessenring Höhe Shell Tankstelle TZ.: Montag, 21.05.2018, 02.21 Uhr

Durch einen Zeugen wird am frühen Pfingstmontag im Hessenring ein blauer Pkw Opel Zafira gemeldet, dessen Fahrerin offensichtlich stark alkoholisiert ist. Der Pkw konnte daraufhin durch eine Streife in der Teufelseestraße angehalten und kontrolliert werden. Die 54-jährige Rüsselsheimer Fahrerin war tatsächlich stark alkoholisiert. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Angermair, PHK Koordinierender Dienstgruppenleiter

Telefon: 06142-696 595