Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in 64521 ...

Verkehrsunfallflucht in 64521 Groß-Gerau, Luisenstr, Schadenshöhe ca. 5.000,- EUR

64521 Groß-Gerau - Ein Pkw parkte am linken Fahrbahnrand in der Luisenstraße (Einbahnstraße), in Fahrtrichtung Walther-Rathenau-Straße. Der unbekannte Fahrer, eines vmtl gelben Kfz., befährt vermutlich die Luisenstraße ebenfalls in Fahrtrichtung der Walther-Rathenau-Straße. Hierbei streift der unbekannte Fahrer den geparkten Pkw mit seiner linken Fahrzeugseite. Hierbei wurde die rechte Fahrzeugseite des parkenden Pkw erheblich beschädigt. Der verursachende Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Der Sachschadenswert beläuft sich auf circa 5000,00 Euro.

Die Spurensuche verlief positiv und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152-1750 mit der Polizeistation Groß-Gerau Kontakt aufzunehmen.

