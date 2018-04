Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Bürstadt

Verkehrsunfallflucht in Bürstadt

Polizeipräsidium Südhessen - Bürstadt - Am 29.04.2018 gegen 05:05 Uhr kam es in Bürstadt, Nibelungenstrasse in Höhe Hausnummer 91 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkelfarbener PKW VAN kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder am Fahrbahnrand. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Verursacher mit seinem PKW von der Unfallstelle. Kurze Zeit darauf erschien eine männliche Person fußläufig an der Örtlichkeit und sammelte diverse Wrackteile und vermutlich das liegengebliebene Kennzeichen des PKW ein.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle Lampertheim-Viernheim unter 06206/94400 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Koordinierender Dienstgruppenleiter Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555