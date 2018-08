Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Fürth

Verkehrsunfallflucht in Fürth

Polizeidirektion Bergstrasse - Fürth - Am 28.08.18 zwischen 18:00 - 19:00 Uhr ereignete sich in 64658 Fürth, Kröckelbacher Str. Höhe Nr. 41, ein Verkehrsunfall, wobei ein geparkter weißer Dacia Duster beschädigt wurde. Der Verursacher streifte den PKW vermutlich beim Vorbeifahren. An dem geparkten PKW wurde die linke vordere Seite nicht unerheblich beschädigt. Für Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeistation Heppenheim , Tel. 06252/7060.

