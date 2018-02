Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau ...

Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau Zeugenaufrauf

64521 Groß-Gerau - Der Geschädigte hatte seinen blauen VW Golf Kombi in der Frankfurter Straße, 64521 Groß-Gerau, Höhe der ehemaligen Brauerei, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Am Samstagmorgen dem 10.02.2018 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde die Fahrerseite des geparkten PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug bzw. den Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonummer: 06152 / 175-0.

