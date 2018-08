Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau, ...

Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau, Sachschaden ca. 500,- EUR 29.08.18 12:30 - 13:05 Uhr

64521 Groß-Gerau, Helvetiaparc - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ausparken, den Heck-Stoßfänger eines geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unmittelbar von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Am geparkten Fahrzeug entstanden Kratzer am Heck-Stoßfänger.Die Schadenshöhe liegt im Bereich von 50 - 54 cm Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500,00 Euro. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon 06152-1750, in Verbindung.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeistation Groß-Gerau Dienstgruppenleiter

Telefon: 06152-1750