Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Gustavsburg

Verkehrsunfallflucht in Gustavsburg

Gustavsburg - Von Montag, 09.04., 12.00 h, bis Dienstag, 12.00 h, wurde in der Rudolf-Diesel-Straße in Gustavsburg, Höhe Hausnummer 13, ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer das parkende Auto und beging anschließend Unfallflucht. Der Schaden am hinteren linken Radkasten wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Tel.Nr. 06144/9666-0.

