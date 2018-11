Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Polizeipräsidium Südhessen - Heppenheim - Am 10.11.2018 in der Zeit von 15:15- 15:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Firma Bauhaus, Tiergartenstr 7 in Heppeneim eine Verkehrunfallflucht. Hierbei stieß vermutlich ein gelbfarbener Transporter beim Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Heppenheim unter 06252/706-0.

