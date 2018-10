Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Lampertheim

Verkehrsunfallflucht in Lampertheim

Polizeipräsidium Südhessen - Lampertheim - Am 22.10.2018 gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Wormser Straße / An der Sandbeune in Lampertheim ein Verkehrsunfall. Ein elfjähriges Kind beabsichtigte mit seinem Fahrrad bei grünzeigender Lichtzeichenanlage die Straße "An der Sandbeune" vom Gehweg aus kommend zu überqueren. Ein ebenfalls aus dieser Straße kommende Pkw missachtete die für ihn rotzeigende Lichtzeichenanlage, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Kind kam. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Wilhelmstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug müsste es sich um einen grauen Pkw handeln. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher dringend gebeten wird, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Tel.-Nr.: 06206/9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Koordinierender Dienstgruppenleiter Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555