Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Mörfelden - ...

Verkehrsunfallflucht in Mörfelden - Unfallzeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf - Unfallzeit: Mittwoch, 04.04.2018, 06:45 - 15:00 Uhr

Unfallort: 64546 Mörfelden-Walldorf, OT: Mörfelden, Hochstraße

Im o.g. Tatzeitraum kam es in Mörfelden in der Hochstraße gegenüber der Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Passat am linken Kotflügel sowie an der linken vorderen Felge beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Anhand der am beschädigten Fahrzeug festgestellten Fremdlackanhaftung könnte der Unfallflüchtige mit einem roten Fahrzeug gefahren sein. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachteten. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

