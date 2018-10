Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht in Mörlenbach

Verkehrsunfallflucht in Mörlenbach

Polizeipräsidium Südhessen - Mörlenbach - Am 27.10.2018 gg. 18:30 Uhr kam auf dem Penny Markt Parkplatz an der Weinheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei hat der Fahrer eines blauen PKW Mercedes C-Klasse beim Ausparken einen vorbeifahrenden PKW beschädigt und daraufhin unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252/706-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Koordinierender Dienstgruppenleiter Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555