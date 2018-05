Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer

65428 Rüsselsheim - Am Freitag, den 25.05.2018 befuhr gegen 15:30 Uhr ein 29-jähriger Rüsselsheimer mit seinem Fahrrad den Fahrradstreifen in der Stahlstraße. An der Kreuzung zur Adam-Opel-Straße beabsichtigte er diese zu überqueren und in den Hessenring zu fahren. Ein LKW-Fahrer fuhr in gleicher Richtung, beabsichtigte jedoch an der Kreuzung Stahlstraße / Adam-Opel-Straße nach rechts in die Adam-Opel-Straße einzubiegen. Dabei übersah der LKW Fahrer den Fahrradfahrer, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der LKW Fahrer stieg nach dem Unfall aus und trug das Fahrrad auf den Gehweg. Anschließend stieg er wieder in seinen LKW und verlies die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen.

Der Schaden wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zwischenzeitlich wurde der Fahrer des LKW ermittelt. Es handelt sich dabei um einen 47-jährigen Mann aus Niddatal.

