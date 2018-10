Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

64560 Riedstadt - Goddelau - Am 02.10.2018, gegen 10:35 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Fiat Ducato die K156 aus Richtung Erfelden kommend in Richtung Ortsmitte Goddelau. Hierbei befuhr der Geschädigte die Bahnüberführung in Goddelau. Diese wurde in entgegensetzter Richtung von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mit dessen weißem Transporter und einem Fahrradfahrer befahren. Auf der Brücke überholte der weiße Transporter den Radfahrer, welcher die Brücke verbotswidrig befuhr. Hierbei kam es auf dem Scheitelpunkt der Brücke zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel des Geschädigten sowie des überholenden weißen Transporters.

Anschließend entfernten sich der unfallverursachende weiße Transporter sowie der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Hinweise auf den unbekannten weißen Transporter bzw. dessen Fahrzeugführer sowie den Radfahrer bitte an die Polizeistation Groß-Gerau Tel.: 06152 / 175-0.

