Polizeipräsidium Südhessen / Verkehrsunfallflucht mit verletztem ...

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Erbach - Am Montag (09.04.2018) gegen 15:10 Uhr wurde ein 81-jähriger Fußgänger, welcher in der Straße Obere Marktstraße auf dem Gehweg ging, von einem rückwärts ausparkenden Pkw VW Tiguan, Farbe grau oder grün, angefahren, so dass dieser zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Mehrere Passanten kümmerten sich um den Verletzten. Die Fahrzeugführerin entfernte sich mit ihrem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fußgänger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Krieg, Polizeistation Erbach

Matthias Brosch, PHK und PvD

