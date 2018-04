Polizeipräsidium Südhessen / Verschmutzte Fahrbahn sorgt für ...

Verschmutzte Fahrbahn sorgt für Folgeunfall

Mörlenbach - L3120 - Am Samstag, 14.04.2018, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Strecke der L3120 zwischen Juhöhe und Bonsweiher zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich war ein Motorradfahrer in einer Linkskurve gestürzt und hatte dabei eine nicht unerhebliche Menge Kraftstoff / Öl verloren. Er fuhr jedoch nach dem Unfall weiter ohne sich um die verunreinigte Fahrbahn zu kümmern bzw. diese abzusichern. Dies führte dazu, dass ein nachfolgender Motorradfahrer beim Befahren der Kurve auf dem rutschigen Asphalt wegrutschte und stürzte. An seinem Motorrad entstand dabei Sachschaden von etwa 1500 EUR. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. dem zuvor verunfallten Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 entgegen.

