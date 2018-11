Polizeipräsidium Südhessen / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Abtsteinach - Mackenheim: - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14./15.11.2018) haben Kriminelle versucht sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße " Am langen Bangert" zu verschaffen. Vermutlich wurden die Täter hierbei gestört, da sie das Haus nicht betreten haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/940-50 in Verbindung zu setzen.

