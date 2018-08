Polizeipräsidium Südhessen / Versuchter Einbruch in Gaststätte / ...

Versuchter Einbruch in Gaststätte / Zeugen gesucht!

Pfungstadt - Nicht ans Ziel gelangte ein kriminelles Duo am frühen Dienstagmorgen (21.08.), als sie versuchten die Eingangstüre einer Gaststätte in der Seeheimer Straße aufzubrechen. Weiterhin blockierten sie das Hoftor zum Nachbarn, vermutlich um ungestört ihrer Tat nachzugehen. Nachdem es den Kriminellen nicht gelang die Türe aufzubrechen, verließen sie das Bistro ohne Beute.

In diesem Zusammenhang wird nach einem roten Kleinwagen gefahndet, der in der Straße Am Hintergraben abgestellt war und indem die unbekannten Täter in Richtung Schillerstraße flüchteten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

