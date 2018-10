Polizeipräsidium Südhessen / Versuchter Raubüberfall auf ...

Versuchter Raubüberfall auf Schnellrestaurant

Darmstadt - Darmstadt: Am Sonntagabend (14.10.2018) gegen 22:15 Uhr, betrat ein maskierter Mann ein Fastfood-Restaurant in der Wilhelminenstraße in Darmstadt und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Er forderte von ihr die Herausgabe der Tageseinnahmen. Da sie diese jedoch unmittelbar zuvor in den Tresor eingeworfen hatte, ging der Räuber leer aus und flüchtete zu Fuß durch den Hinterausgang. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180cm großen Mann mit Bauchansatz handeln. Er sprach Deutsch und war zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Pulli mit Reißverschluss und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Er hatte sich mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen im Bereich der Innenstadt verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

