Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Auto in Werkstatt gerät ...

Viernheim: Auto in Werkstatt gerät in Brand

Viernheim - Nach einem Brand in einer Werkstatt in der Einsteinstraße am Montagmorgen (7.5.2018) hat die Feuerwehr aus Viernheim schnell ihre Arbeit aufnehmen können. Das Feuer war gegen 7.30 Uhr gelöscht. Die Brandmeldung ging um kurz nach 6 Uhr bei der Leitstelle der Polizei in Darmstadt ein. Durch den Brand kam es zu einer enormen Rauchentwicklung, die bis ins angrenzende Mehrfamilienhaus zog. Die Bewohner konnten sich soweit selbstständig ins Freie begeben. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Nach Lüftung des Gebäudes, konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach ersten Feststellungen der Polizei brannte in der Werkstatt ein Auto. Die Höhe des Schadens und ob ein technischer Defekt das Feuer verursachte, muss noch von der Kriminalpolizei (K 10) ermittelt werden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de