Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Dreister Diebtahlsversuch

Viernheim: Dreister Diebtahlsversuch

Viernheim - Ein 20 Jahre alter Mann war am Donnerstagnachmittag (21.3.) in der Innenstadt unterwegs, um in unterschiedlichen Geschäften Wertsachen stehlen zu können. Zu einer Wegnahme kam es jedoch nicht. In einem Friseurgeschäft in der Kettelerstraße griff der 20-Jährige dreist nach dem Trinkgeld-Sparschwein. Der Diebstahl konnte durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiterin verhindert werden, die die Spardose eiligst aus der Hand des Diebes nahm. Der Mann schlug der Frau daraufhin ins Gesicht und flüchtete. Durch die guten Hinweise von Passanten konnten die Beamten der Ermittlungsgruppe Viernheim schnell die Verbindung zu dem bereits polizeibekannten 20-Jährigen aus Viernheim ziehen. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde er über Nacht ins Polizeigewahrsam genommen. Zudem wird er sich für die Taten strafrechtlich verantworten müssen.

