Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Einbrecher im ...

Viernheim: Einbrecher im Bürogebäude / Zeugen gesucht

Viernheim - Einbrecher drangen in der Nacht zum Dienstag (03./04.09.2018) zwischen 21 Uhr und 9 Uhr in ein frei zugängliches Bürogebäude eines Autohändlers in der Heidelberger Straße ein. Mit einem Werkzeug versuchten die unbekannten Täter ein Fenster auf der Westseite des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Fensterscheibe ein. Im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld und einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon: 06252/706-0

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kitty Keller-Lockenvitz Telefon: (06151) 969 2400 Fax: (06151) 969 2405