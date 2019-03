Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Fünf Geschäfte von ...

Viernheim: Fünf Geschäfte von Einbrechern heimgesucht / Kripo sucht dringend Zeugen

Viernheim - Eine Zeugin konnte am Freitagmorgen (15.3) einen Mann beobachten, wie er aus dem Fenster eines Wohn-/ Geschäftshauses in der Rathausstraße/ Ecke Molitorstraße gesprungen ist und in unbekannter Richtung weglief. Die alarmierte Polizei stellte schnell fest, dass ein Fenster zu dem Sanitätshaus aufgebrochen war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sind zwei weitere Einbrüche in einem Imbiss in der Bürgermeister-Neff-Straße und in einem Sonnenstudio in der Heidelberg Straße festgestellt worden. In zwei weiteren Fällen, unter anderem bei einem Optiker in der Rathausstraße und einem Zubehörladen in der Bürgermeister-Neff-Straße, blieb es beim Einbruchsversuch. Der Gesamtschaden, der durch den Einbruch und die Wegnahme von Geld und einem Laptop entstanden ist, wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Einbrüche in der Heidelberger Straße und Bürgermeister-Neff-Straße sind nach bisherigen Ermittlungen des Kommissariats 21/ 22 zwischen Donnerstagabend (14.3) 22 Uhr und Freitagmorgen (15.3) 5 Uhr begangen worden. Die Tatzeit der zwei Fälle in der Rathausstraße werden zwischen 4.15 Uhr und kurz nach 5 Uhr eingegrenzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler dringend Zeugen, die Personen in den Bereichen der Tatorte bemerkt haben. Insbesondere werden zwei Personen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie können wichtige Zeugen für die weiteren Ermittlungen sein. Zum einen handelt es sich um eine Radfahrerin, die gegen 5 Uhr die Rathausstraße stadtauswärts fuhr. In Richtung Stadtmitte war zur gleichen Zeit ein Mann mit heller Jogginghose unterwegs. Er trug eine Bomberjacke mit Fellbesatz.

Alle Hinweise hierzu werden unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 in Heppenheim entgegengenommen.

