Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim / Heppenheim: Diebe haben ...

Viernheim / Heppenheim: Diebe haben es auf zurückgelassene Gegenstände abgesehen / Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht

Viernheim / Heppenheim - Am Dienstagabend (20.03.) trieben bislang noch unbekannte Täter in Viernheim und Heppenheim ihr Unwesen und entwendeten zurückgelassene Gegenstände aus zwei geparkten Autos.

Zwischen 19.40 Uhr und 21.10 Uhr schlugen Kriminelle die Seitenscheibe eines in der Edisonstraße abgestellten BMW ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine im Fußraum stehende Tasche samt Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro. Aus einem Mercedes Benz erbeuteten sie zwischen 20 Uhr und circa 21 Uhr eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Auch bei dieser Tat hatten die Diebe zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Straße "In der Lahrbach".

Ob es sich um dieselben Täter handelt, muss noch gefprüft werden. In beiden Fällen hat die Heppenheimer Kripo die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Beamten des Kommissariats 21/22 sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de