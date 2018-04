Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Kriminelle schlagen am ...

Viernheim: Kriminelle schlagen am Waldsee zu / Lassen Sie keine Wertsachen, insbesondere Taschen im Auto zurück!

Viernheim - Der vermeintlich sichere Ort, der Innenraum eines Autos, ist auch Kriminellen bekannt. Gleich bei zwei abgestellten Fahrzeugen sind am Dienstag (3.4.2018) zwischen 18 Uhr und 19.20 Uhr die Seitenscheiben auf dem Parkplatz des Waldsees an der Landesstraße 3111 zerstört worden, um die abgelegten Handtasche greifen zu können. Der Schaden an den Autos, jeweils 500 Euro sowie die anstehenden Behördengänge übertreffen den Wert der gestohlenen Sachen.

Widerstehen Sie der Versuchung, ihre Taschen und andere Wertgegenstände im Auto zurückzulassen! Nehmen Sie am besten nur die Wertsachen mit, die Sie tatsächlich benötigen und problemlos am Körper tragen können.

Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (DEG) in Viernheim. Telefon: 06204 / 97 47 17.

