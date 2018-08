Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Kripo sucht Zeugen nach ...

Viernheim: Kripo sucht Zeugen nach Raubüberfall

Viernheim - Für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei werden noch dringend Zeugen gesucht, die am 1. August einen Raubüberfall in der Lampertheimer Straße, gegenüber der dortigen Schule, beobachtet haben.

Eine 29-jährige Frau aus Wald-Michelbach war gegen 14 Uhr in der Lampertheimer Straße unterwegs, als sie von hinten angerempelt wurde. Beim Stolpern habe eine zweite Person ihre Tasche aus der Hand gerissen. Die fremden Männer seien dann schnell weggelaufen. Geschockt von der Situation konnte die 29-Jährige lediglich erkennen, dass beide Männer dunkle oder schwarze Baseball-Kappen trugen. Einer von ihnen war zum Vorfallszeitpunkt mit einer kurzen weißen Hose mit Muster bekleidet.

Wer an dem 1. August gegen 14 Uhr Beobachtungen in der Lampertheimer Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 10 in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252 / 7060.

