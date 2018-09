Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Renitenter Ladendieb / ...

Viernheim: Renitenter Ladendieb / Polizei sucht Zeugen

Viernheim - Ein bislang noch unbekannter Ladendieb hat am Mittwochnachmittag (19.09.) bei seiner Flucht einen Zeugen verletzt und ist mit einem Päckchen Zigaretten geflohen. Gegen 14 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem es in dem Supermarkt in der Beethovenstraße zu einer Rangelei kam. Ein Ladendetektiv hatte nach ersten Erkenntnissen den Unbekannten dabei beobachtet, wie er mit seiner Beute das Geschäft verlassen wollte und ihn angesprochen. Daraufhin kam es zu dem Gerangel in dessen Folge der Kriminelle auf den Zeugen einschlug und ihn am Ohr verletzte. Der Täter entkam mit dem Diebesgut. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief jedoch ohne Erfolg. Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatte kurzgeschorene Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen hellen Jeans und einem weißen T-Shirt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er in Begleitung einer gleichaltrigen Frau. Sie hatte blonde Haare und trug eine Jeans Hot Pants sowie ein schwarzes "Spaghetti-Top". Zeugen, denen die Beschriebenen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Viernheim in Verbindung zu setzen (06204/9747-17).

