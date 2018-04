Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Unter dem Einfluss von ...

Viernheim: Unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Viernheim - Einen 40 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am späten Mittwochabend (18.04.) gegen 22.45 Uhr in der Walter-Gropius-Allee. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Der 40-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

