Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Zeugen nach Autoaufbruch ...

Viernheim: Zeugen nach Autoaufbruch in Tiefgarage gesucht

Viernheim - Nach einem Autoaufbruch in der Tiefgarage eines Kinos in der Robert-Schuman-Straße suchen die Ermittler der Viernheimer Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 18.45 Uhr und 20.20 Uhr am Mittwochabend (21.03.) schlugen bislang noch unbekannte Täter die Seitenscheibe eines dort abgestellten Mercedes Benz der ML Reihe ein. Nach ersten Erkenntnissen entriegelten sie anschließend das Fahrzeug und öffneten den Kofferraum. Hieraus entwendeten sie eine hochwertige Musikanlage und einen Koffer mit unter anderem Schmuckstücken. Mit ihrer Beute, deren genauer Wert derzeit noch nicht feststeht, suchten die Kriminellen anschließend das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Beamte unter der Rufnummer 06204/9747-17 entgegen.

