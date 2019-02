Polizeipräsidium Südhessen / Viernheim: Zeugen nach Einbruch in ...

Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Friseursalon gesucht

Viernheim - Nach einem Einbruch in ein Friseursalon in der Weinheimer Straße hat das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Freitag (08.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgehebelte Eingangstür in das Anwesen ein und durchsuchten den Kassenbereich. Mit wenig Münzgeld suchten die Kriminellen anschließend das Weite. Zeugen entdeckten die Spuren der ungebetenen Gäste gegen 9 Uhr am Morgen, der Tatzeitraum reicht bis 20.30 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de