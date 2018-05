Polizeipräsidium Südhessen / VU-Flucht mit Trunkenheit

VU-Flucht mit Trunkenheit

Rüsselsheim - Am 20.05.18 gg 15:45 Uhr melden Anwohner des Campingplatz in Bauschheim einen betrunkenen Mann, welcher auf dem Gelände auch ein Fahrzeug geführt haben solle. Die Streife kann auf dem Campingplatz das Fahrzeug und den Fahrer antreffen. Bei einem Atemalkoholtest um 16:00 Uhr wird ein Wert von 1,93 Promille festgestellt. Zu dem sind frische Unfallspuren am Fahrzeug vorhanden. Der Fahrer ist vermutlich von seiner Wohnanschrift zum Campingplatz gefahren und hat dort im Eingangsbereich einen Betonpfeiler touchiert. Des Weiteren ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Schaden am Fahrzeug ca. 5000,-EUR. Kein Fremdschaden.

