Polizeipräsidium Südhessen / Wald-Michelbach: Felge an ...

Wald-Michelbach: Felge an Kanaldeckel beschädigt / Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach - Die Polizei in Wald-Michelbach prüft eine Beschädigung an einer Autofelge, die offensichtlich durch einen nicht geschlossenen Deckel zu einem Kanalzulauf entstanden ist. Eine Suzuki-Fahrerin befuhr am Freitagabend (22.2) die Straße "Am Bahndamm" in Richtung Untergasse, als sie parkenden Auto umfuhr. Hierbei rollte sie mit dem Hinterrad in die Kanalöffnung und beschädigte gegen 20 Uhr die Felge ihres Wagens. Der Schaden ist etwa 500 Euro hoch.

Wie es zu der Verschiebung des Kanaldeckels, der in Höhe der zwei Lebensmittelgeschäfte am Fahrbahnrand eingelassen ist, kommen konnte, ist noch unklar. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte unter der 06207 / 94050.

