Polizeipräsidium Südhessen / Wald-Michelbach: Kettensägen aus ...

Wald-Michelbach: Kettensägen aus Geschäftsräumen entwendet / Zeugen nach Einbruch gesucht

Wald-Michelbach - Bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma im Rothenberger Weg haben Kriminelle in der Nacht zum Montag (24.09.) sechs Kettensägen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Gegen 8.20 Uhr am Montagmorgen alarmierten Mitarbeiter die Polizei, nachdem sie die Spuren der Einbrecher entdeckt hatten. Durch ein eingeschlagenes Fenster waren sie in die Verkäufsräume eingedrungen und hatten die Motorsägen der Marke Stihl gestohlen. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite. Die Ermittler der Polizei in Wald-Michelbach suchen jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (06207/9405-0).

